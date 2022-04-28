Псков, 28 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Еще один военнослужащий Псковского гарнизона погиб во время специальной военной операции на Украине. Как сообщил 28 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников, при исполнении воинского долга погиб старший лейтенант Алексей Лашенков.

t. me/MV_007_Pskov Старший лейтенант Алексей Лашенков

«Отпевание и траурные мероприятия прошли в Пскове. Приношу искренние соболезнования родным», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее власти Псковской области сообщали о гибели 27 военнослужащих Псковского гарнизона в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.