Москва, 28 апреля 2022, 13:32 — REGNUM Поставляемое киевскому режиму западное оружие может попасть в руки террористов, сообщила 28 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она не исключила, что такая же участь постигнет западное оружие на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что дальнейшее провоцирование киевского режима к нанесению ударов по объектам на территории России приведет к жесткому ответу.
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