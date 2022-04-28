Москва, 28 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Поставляемое киевскому режиму западное оружие может попасть в руки террористов, сообщила 28 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Хорошо просматриваются параллели с сирийским сюжетом, когда поставляемое западом так называемой умеренной сирийской оппозиции оружие в массовом количестве продавалось на черном рынке и попало в руки террористов ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказала Захарова.

Она не исключила, что такая же участь постигнет западное оружие на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что дальнейшее провоцирование киевского режима к нанесению ударов по объектам на территории России приведет к жесткому ответу.

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