Донецк, , 13:30 — REGNUM Населенные пункты Пантелеймоновка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение часа подверглись обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, в том числе, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 28 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Также указывается, что в 12:30 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 10 мин калибра 122 мм, а в 12:40 снова нанесли удар по этому населенному пункту пятью ракетами из БМ21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики в течение 20 минут обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».