Бразилиа, 28 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2022 году Бразилия будет иметь один из наихудших показателей безработицы среди стран G20. Об этом сообщает новостное агентство Brasil247.

Безработица

Более тяжёлая ситуация среди G20 ожидается только в ЮАР. В этой южноафриканской стране безработица на конец 2022 года достигнет 35,5%.

По прогнозам МВФ для 102 стран Бразилия займёт в рейтинге безработицы девятое место, поскольку 13,7% населения не будут иметь работы, что существенно превышает среднемировой показатель в 7,7%.