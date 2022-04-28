* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил: «У нас достаточно сил и средств для подавления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но эта террористическая группировка не имеет физического присутствия в Афганистане». Об этом сообщает Ariana News.

«Правительство успешно борется с террористическими группировками», — подчеркнул он, несмотря на серию взрывов в Афганистане.

Самангани опубликовал видеообращение, в котором говорится: «Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обладает достаточными силами и средствами для подавления террористических группировок, таких как феномен ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и добилось успеха в этой борьбе».

«Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раньше представляла серьёзную угрозу в Афганистане, но теперь она не имеет публичного или физического присутствия в стране», — сказал он.

«Недавние трусливые нападения означают, что они утратили свою боеспособность, и многие из виновных в этих нападениях в Балхе, Нангархаре и других местах либо убиты, либо арестованы», — заключил Самангани.