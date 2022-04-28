Самара, 28 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Мужчину, обвиняемого в осквернении горельефа «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре, заключили под стражу. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт. 1941

По версии следствия, вечером 7 апреля 2022 года в г. Самаре на площади Славы мужчина 1993 года рождения осквернил Вечный огонь горельефа «Скорбящей Матери-Родине», тем самым оскорбив память защитников Отечества.

«Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона, находившегося в его распоряжении. В последующем запись с указанными противоправными действиями он распространил среди неограниченного круга лиц посредством одного из мессенджеров», – сообщает пресс-служба.

Вскоре подозреваемый был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Во время допросов фигурант уголовного дела признал вину в содеянном и принес извинения жителям Самарской области за совершенное преступление. Расследование дела продолжается.