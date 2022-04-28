Чхонджу, Южная Корея, 28 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. 28 апреля в Южной Корее стартовал 23-й Международный кинофестиваль в Чхонджу. Об этом сообщает Yonhap News.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Согласно опубликованным данным, на фестивале покажут 217 картин из 52 стран.

Известно, что фестиваль открыл научно-фантастический фильм американского режиссера южнокорейского происхождения Когонады «После Янга», а закроет — французская драма Эрика Гравеля «Полный рабочий день».

В корейской секции конкурса будут представлены девять работ, включая «Мать и дочь» Ли Дон Хёна и «Археология любви» Ли Ван Мин.

Между тем 112 фильмов, представленных на фестивале, будут доступны для просмотра на онлайн-платформе Международного фестиваля в Чхонджу.