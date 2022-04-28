Саратов, , 13:28 — REGNUM В Саратовской области в отношении начальника управления образования одного из муниципальных районов возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, с 14 февраля 2020 года по 25 июня 2021 года начальник управления образования одного из муниципальных районов Саратовской области лично получила от директора учреждения образования взятку частями в виде денег на общую сумму более 180 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе.

Противозаконные действия подозреваемой выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области заместителя главы администрации одного из муниципальных районов подозревают в получении взятки в размере более 250 тыс. рублей.

Читайте также: В Саратовской области задержан замглавы администрации района

Читайте также: В Саратове сотрудница РЖД подозревается в получении взятки