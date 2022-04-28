Красноярск, , 13:27 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) вводится с 29 апреля на большей части Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

ОПР с 29 апреля начнёт действовать ещё в 30 муниципалитетах края центральных, восточных и западных районов, в том числе в городе Красноярске.

Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы. Нарушителям грозят штрафы: для граждан – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. В ряде случаев виновникам пожаров может грозить уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля ОПР действовал в 15 муниципальных образованиях на юге края.

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