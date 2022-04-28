Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга поддерживает инициативу по запуску паромного грузо-пассажирского сообщения между Северной столицей и Калининградом. Об этом заявил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Круизный лайнер ed2456

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что ведётся обсуждение с владельцем лайнера «Принцесса Анастасия» об использовании судна в качестве парома между двумя субъектами РФ. Такое предложение поступило ввиду поиска альтернативных способов пассажирских и грузовых перевозок в случае прекращения со стороны ЕС транзитного железнодорожного сообщения.

«Этот вопрос пока нерешенный, паромной линии. Инициатива такая есть, очень активно ей занимается Антон Алиханов, Калининградская область, — сообщил Сергей Корнеев. — Калининградская область готова с этой паромной линией работать. Мы готовы эту паромную линию принимать на «Морском фасаде», вся инфраструктура в полной боевой готовности, и абсолютно открыта».

Однако всё упирается в вопросы экономики, потому что паромная линия, по расчётам специалистов, не пойдет без федеральной субсидии. Корнеев отметил, что правительство Калининградской области эту проблему уже обсуждает с федеральными властями.

«Если получится поставить на эту линию полноценное паромное судно, — мы понимаем, о каком идёт речь, там ещё есть вопрос, что оно под иностранным флагом, — то будет очень здорово. Мы точно поддерживаем», — продолжил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Напомним, что в компании MOBY SPL заявили, что вопрос об использование какого-то конкретного парома, в данном случае «Принцессы Анастасии», пока не поднимался. Между тем компания подтвердила, что обсуждение темы с Калининградской областью ведётся.

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