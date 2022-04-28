Обнинск, Калужская область, , 16:21 — REGNUM К пяти годам лишения свободы осуждён в Обнинске Калужской области 31-летний водитель службы «Яндекс. Такси», причинивший тяжкий вред здоровью пассажира, ударив его по голове бейсбольной битой. Об этом 28 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

«Яндекс.Такси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено, что в октябре 2021 года подсудимый, работая водителем в службе «Яндекс. Такси» в Обнинске, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений имеющейся при себе бейсбольной битой изувечил пассажира, которого вёз.

Государственным обвинителем представлены суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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