Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В восточной части Таганрогского залива Азовского моря (Ростовская область) заметно снизилась солёность воды. К такому выводу пришли учёные Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

«Во всей обследованной акватории восточной части Таганрогского залива солёность не превышала 6 промилле. На тот же период прошлого года средняя соленость здесь была больше 10 промилле», — отметила заведующая лабораторией гидрологии АзНИИРХ Светлана Жукова.

Снижение солёности воды может стать благоприятным условием для воспроизводства и нагула традиционных объектов азовского промысла – тарани, бычков, леща, судака и других, которым для нормального развития и жизнедеятельности необходима солёность воды не выше 7-9 промилле. Мониторинг гидрологической ситуации будет продолжен.

ИА REGNUM сообщало, что донские учёные спрогнозировали летом 2022 года массовый мор рыбы в Таганрогском заливе.

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