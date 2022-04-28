Брянск, , 13:22 — REGNUM Депутаты городского совета Брянска обсудили вопрос об установлении побратимских отношений с Сухумом. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Глава города Марина Дбар сообщила депутатам, что в МИД России уже подписали необходимые соглашения. Скоро Сухум и Брянск должны стать городами-побратимами.

Торжественная церемония по этому случаю должна состояться в столице Абхазии.

Стоит отметить, что в мае 2021 года мэр Сухума Беслан Эшба принял помощника главы города Брянска Александра Щемелинина. Стороны выразили готовность к сотрудничеству между городами.