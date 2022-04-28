Майкоп, , 13:21 — REGNUM В Адыгее обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями главный врач одной из больниц города Майкопа. Его уличили в трудоустройстве на работу по совместительству специалиста, не имеющего соответствующей специализации. Этот факт был установлен сотрудниками управления ФСБ по республике. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело.

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Так, из подробностей дела известно, что заведующего одного из стационарных отделений подозреваемый устроил приказом на должности врача-уролога и врача-акушера-гинеколога, хотя тот не имел сертификата образования по специальности «Урология» и «Акушерство и гинекология». Не исполнявшему фактически обязанностей, установленных приказом главврача, было выплачено свыше 164 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.