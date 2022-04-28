Тамбов, 28 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

28 апреля выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом – на два меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 369 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 110 тыс. 424 пациента, в том числе 126 – за последние сутки.

За весь период скончались 2384 человека. Подтверждено два новых летальных случая.