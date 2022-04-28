Монтевидео, 28 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Ассоциация матерей уругвайцев, пропавших без вести во время диктатуры 1973–1985 годов, объявила 28 апреля о проведении марша молчания. Целью акции будет требование о расследовании местонахождения более 190 жертв режима. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Давид Сикейрос. От диктатуры Порфирия Диаза к Революции. Люди с оружием в руках. 1957

Военная диктатура существовала с 1973 по 1985 год. Этот период был ознаменован запретом всех политических партий и профсоюзов, а также преследованиями, заключениями и убийствами противников режима и средств массовой информации. Несколько сотен политических заключённых скончались в тюрьмах, а ещё 197 человек считаются пропавшими без вести.

Несколько месяцев назад ассоциация запросила у президента Луиса Лакалье Поу раскрыть документы эпохи диктатуры и начать расследование и поиски пропавших, но не получила ответа.