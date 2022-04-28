Первомайск, ЛНР, 28 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Киевские боевики в течение 20 минут обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что в 12:30 (совпадает с мск) украинские вооруженные формирования выпустили по Первомайску восемь снарядов калибра 152 мм, а 12:50 обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град», выпустив по нему 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска нанесли артиллерийский удар по рынку «Меркурий» в Донецке.