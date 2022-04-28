Москва, , 13:20 — REGNUM На большей части территории России в мае ожидается температура выше нормы. Об этом 28 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жара, солнце, лето Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По прогнозу, 60-65% территории страны, на такой огромной территории, прогнозируется температурный фон выше нормы. Это восток Европейской части России, это весь регион Западной Сибири, весь Красноярский край, значительная часть Якутии, на Чукотке тоже температура будет выше нормы», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что холодная погода в мае не прогнозируется ни в одном регионе России. Что касается запада Европейской части России, то температура там ожидается на уровне климатической нормы.

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