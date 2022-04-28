Абакан, 28 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким 22-летнего военнослужащего Сергея Гранкина, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Цветы

Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в республиканском правительстве, уроженец города Саяногорска Сергей Гранкин геройски погиб 20 апреля, выполняя боевое задание.

Он проходил военную службу в рядах Вооруженных сил России по контракту. Был матросом, морским пехотинцем, служил водителем-гранатомётчиком автомобильной роты батальона материального обеспечения войсковой части Владивостока.

За проявленное мужество Сергей Гранкин посмертно представлен к государственной награде.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 29 апреля в Свято-Троицком храме Саяногорска. Похоронят его со всеми воинскими почестями на Новоенисейском кладбище.

Власти Хакасии обещают оказать семье погибшего солдата всю необходимую помощь.

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