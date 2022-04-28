28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Волну иронии подняло в соцсетях известие о том, что десятки районов Польши остались без отопления и горячей воды из-за решений своего же правительства, которое втихую ввело санкции против Novatek Green Energy.

Светлана Шаповалова, , 14:09 — REGNUM Известие о том, что в Польше из-за антироссийских санкций без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (муниципальных районов), активно комментируют в интернете. Люди поражены: настолько наплевательски польские власти относятся к согражданам. Среди комментаторов есть и те, кто считает, что Польша готовит базу для подачи иска к Газпрому. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Павел Рубинский. Печка. 1960-е

«И это ещё не было введено ни одной ответной санкции», — напоминает Александр.

«Мне понравилось: «… ищут варианты возвращения тепла…». А думать, перед тем как делать, не пробовали?» — спрашивает Стас.

«Отключили тепло? Так змеи хладнокровные животные, чего бояться-то?» — язвит Анна.

«У них тепло уже, зачем им отопление, а мыться им, правительство сказало, не обязательно, оботрутся тряпочкой — и готово», — рассуждает Наталья.

«Европейские страны начинают оплачивать российский газ рублями, даже Германия поддалась. А Польша — как всегда: главный даун Европы. Искренне сочувствую тем полякам, которые не поддерживают данные действия своего правительства, но всё равно попали под раздачу», — поделилась мнением Зоя.

«Бей своих, чтоб чужие боялись» — Типичная особенность западных тоталитарных режимов», — напоминает Александр Мезенцев.

«Карма пришла», — считает Юлия.

«Ну вот, сразу видно, как правительство заботится о своем же народе. Лишив свое население отопления. Молодцы, ничего не скажешь», — заметила Анастасия Ким.

«Это мазохизм какой-то: сами себе мучения устраивают, когда западное правительство вспомнит о своём народе?» — заметил Дмитрий.

«Не понимаю, почему мне даже их не жалко?» — спрашивает Игорь Кузин.

«Поляки скоро станут синонимом тупости», — заметил Алишер.

«Ну ничего, зато Путину отомстили. Дровами пусть топят, костры жгут», — иронизирует Наталья.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Есть среди комментаторов и те, кто не поверил в заявления о проблемах с газом.

«Брехня пшековская! У них запасов газа на полгода вперёд. А осенью у них контракт заканчивается, который они продлевать и не собирались. Готовят базу для подачи иска в арбитраж на Газпром, уроды!» — негодует Сергей.

«И это ждет абсолютно все недружественные страны, которые откажутся платить в рублях. Можно сколько угодно кричать, что заполнены хранилища, есть СПГ, есть Штаты, есть Ближний Восток, но все они продают энергоносители гораздо дороже. Неэкономная получается экономика. Будет это продолжаться, пока народ не возьмет власть в свои руки и не заставит правительство работать на свою страну, на свои национальные интересы, а не в угоду господам из Штатов и Британии», — рассуждает София.

«Поляки нормальные там остались, которые помнят, что бандеровцы делали с их предками? Если остались — вилы в руки и гнать коклов вместе со своим правительством», — предлагает Дарина Викторова.

«Есть политики, жаждущие славы на костях своего народа, есть бизнес — и тут только деньги, и есть обычные люди — поляки, которые занимаются своей обычной работой: учителя, врачи, слесари и так далее! Мне искренне жаль всех обычных людей, проживающих на территории вот таких «безумных государств»! Революции в таких государствах не за горами», — соглашается Надежда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что дочерняя компания «Новатэка» — Novatek Green Energy — попала под антироссийские санкции, известил замглавы МВД Польши Павер Шефернакер. По его словам, без сжиженного газа остались несколько десятков гмин (муниципальных районов). Так как решение о санкциях принималось в закрытом режиме, местные власти оказались не предупреждены.

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