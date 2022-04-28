Черкесск, , 13:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии на Радоницу будет организована работа общественного транспорта для перевозки всех желающих посетить городское православное кладбище в Черкесске. Руководство республиканской столицы пообещало бесплатный проезд в течение трех дней — 1,2 и 3 мая.

Кладбище Krd.ru

«1 и 2 мая (с 08:00 до 18:00), 3 мая (с 08:00 до 13:00) все категории граждан будут обладать правом бесплатного проезда в специально выделенном транспорте по маршруту: «Комсомолец – микрорайон Юбилейный. Городское православное кладбище», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Всего в Дни поминовения усопших будут курсировать на кладбище 15 автобусов. Кроме того, власти региона организуют на кладбище дежурство бригады скорой помощи, а также обеспечат безопасность участников поминальных мероприятий.