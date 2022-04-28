Черкесск, 28 апреля 2022, 13:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии на Радоницу будет организована работа общественного транспорта для перевозки всех желающих посетить городское православное кладбище в Черкесске. Руководство республиканской столицы пообещало бесплатный проезд в течение трех дней — 1,2 и 3 мая.
Всего в Дни поминовения усопших будут курсировать на кладбище 15 автобусов. Кроме того, власти региона организуют на кладбище дежурство бригады скорой помощи, а также обеспечат безопасность участников поминальных мероприятий.