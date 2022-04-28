Париж, 28 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Прибыль французской группы TotalEnergies увеличилась на 48% в первом квартале благодаря резкому росту цен на энергоносители, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

TotalEnergies, благодаря ценам на энергоносители, заработала $9 млрд.

В то же время компания, которая зафиксировала прибыль в 2021 году, невиданную как минимум 15 лет, в этом квартале выиграла от дальнейшего роста цен на энергоносители.

Рост цен на энергоносители, наблюдавшийся во второй половине 2021 года, усилился в первом квартале 2022 года, когда цены на нефть и газ выросли.

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Renault может продать свой контрольный пакет акций АвтоВАЗа «за один рубль» ФГУП НАМИ, научному институту, подведомственному Минпромторгу России.