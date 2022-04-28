Лашкаргах, Афганистан, 28 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Гильменд сообщают, что один человек погиб и ещё четверо получили ранения в результате столкновения из-за распределения воды для полива. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным собеседников, инцидент произошёл в кишлаке Адамзай уезда Бабаджи.

Мохаммад Касим Рияз, заместитель главы отдела информации и культуры провинции Гильменд, подтвердил эту информацию, заявив, что столкновение произошло между членами двух семей, и что один человек был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Засуха и отсутствие достаточного количества воды для полива иногда приводят к столкновениям и даже жертвам.