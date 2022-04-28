Ярославль, 28 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Ярославле принадлежащая мэрии компания АО «Ярославские энергосистемы» подала в арбитражный суд Ярославской области ходатайство об отказе от своего заявления о банкротстве ООО «Ключ здоровья». Об этом сообщает ЯрНьюс.

«Ключ здоровья» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ключ здоровья» в октябре 2020 года взял кредит в 7 миллионов рублей у «Ярославских энергосистем», деньги не были возвращены. Депутаты муниципалитета требовали у правоохранительных органов разобраться в этом вопросе. После этого «Ярославские энергосистемы» подали иск о банкротстве «Ключа здоровья». 3 марта 2022 года суд удовлетворил иск и ввел процедуру наблюдения — первую стадию банкротства.

Однако 19 апреля 2022 года «Ярославские энергосистемы» внесли в суд ходатайство об отказе от своего заявления на признание банкротом «Ключа здоровья». Рассмотрят его в конце мая. Пока неясно, что послужило причиной отказа от иска — добровольный возврат денег или что-то ещё.