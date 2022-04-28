Лос-Анджелес, США, , 13:15 — REGNUM В сети появилась информация о том, какой режиссёр будет снимать продолжение фильма ужасов «Проклятие монахини». Об этом 28 апреля сообщая портал Bloody Ddisgusting.

Проклятие плачущей Цитата из к/ф «Проклятие плачущей». Реж. Майкл Чавес. США. 2019

Источники издания утверждают, что проектом займётся «ветеран» франшизы «Заклятие» Майкл Чавес. К сожалению, пока нет никакой информации о том, когда состоится премьера картины и когда начнутся её съёмки.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, кинокомпания Warner Bros. подтвердила, что проект сиквела «Проклятия монахини» не закрыт и даже запущен в производство. Ранее Майкл Чавес снял фильмы «Проклятие плачущей» и «Заклятие 3: По воле дьявола».

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