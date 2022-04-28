Самара, 28 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам мошенничества при реставрации памятника, погибшим в годы Великой Отечественной войн, возбуждено в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вести-Алтай Обелиск в Шипуново

Сообщается, что 25 апреля 2020 года между управлением градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Волжского района и ООО «Гранит Строй» был заключен договор на общую сумму 548 тысяч рублей на выполнение работ по ремонту памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен в парке Победы п. Черновский.

Отмечается, что деньги были предоставлены администрации Волжского района в рамках реализации государственной программы Самарской области.

«В ходе проверки выявлено, что произведенные реставрационные работы памятника выполнены с нарушениями требований сметной документации. При этом использованы дешевые материалы, не предусмотренные контрактом, а ряд работ не был выполнен вовсе», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, сумма причиненного ущерба составила более ста тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с использованием служебного положения.

Помимо этого, в адрес руководителя управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Волжского района было внесено представление об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства, которое находится на рассмотрении.