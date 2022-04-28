Астрахань, 28 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

28 апреля выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом – на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 983 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 112 тыс. 134 человека выписаны после курса лечения, в том числе 68 – за последние сутки.

За весь период скончались 2990 человек. Подтвержден один новый летальный случай.