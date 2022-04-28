Минск, , 13:11 — REGNUM Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не будет выступать на Олимпийских играх, пока не вернут флаг и гимн российским спортсменам. Об этом 28 апреля она заявила на Национальном форуме атлетов в Минске.

Софья Великая Marie-Lan Nguyen

«Все должны находиться в равных условиях — выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», — сказала Великая.

Она отметила, что выступала на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. В 2016 году ограничения были введены только против российских легкоатлетов, а в 2021 команда выступала под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

По её словам, была надежда на то, что ограничения и давление закончатся, но оно только нарастало.

Напомним, Великая является двукратной олимпийской чемпионкой в командном первенстве, а также трёхкратным серебряным призёром Олимпиады в личном турнире.

Читайте ранее в этом сюжете: Федерация фехтования России подаст иск в суд Швейцарии