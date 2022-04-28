Чебоксары, , 13:11 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и примерно на прежнем уровне осталось суточное число госпитализированных. Число жертв пандемии продолжает расти. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 28 апреля, в Чувашии с начала пандемии официально выявлен 78 561 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 350 человек, что составляет 92,09%.

Последние трое суток в республике снижается количество выявляемых случаев заражения: 25 апреля официально подтверждено 55 случаев инфицирования, 26 апреля выявлено 49 носителей коронавируса, а 27 апреля – 43 случая заражения.

Согласно представленным данным, за последние сутки, 27 апреля, в Чувашии вылечились от ковида 23 пациента, а госпитализированы в больницы 50 пациентов с коронавирусом (26 апреля – 46).

Количество жертв пандемии растёт: в республике умерли ещё два ковидных больных, всего скончались 4606 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля отмечается день работников скорой медицинской помощи.