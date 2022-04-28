Пермь, 28 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Пермском крае квартиры в новостройках стали более популярны. Об этом сообщает Управление Росреестра по региону.

Onf.ru Строящийся дом

В I квартале спрос на квартиры в домах, находящихся на стадии строительства увеличился более, чем на 30%. Специалисты объясняют возникший ажиотаж увеличением ключевой ставки до 20% и пересмотром программы льготной ипотеки.

В январе–марте зарегистрировано 10 415 договоров ипотеки. Количество ипотечных сделок в 2022 году сократилось на 20% по сравнению с первым кварталом прошлого года.