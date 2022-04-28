Курск, 28 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

28 апреля выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией – на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 836 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 111 тыс. 512 пациентов, в том числе 162 – за последние сутки.

Всего скончались 2452 человека. Подтверждено два новых летальных случая.