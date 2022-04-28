Москва, , 13:10 — REGNUM В ближайшие дни на территории Москвы и Подмосковья ожидаются заморозки в ночное время. Об этом 28 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Погода Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ближайшая ночь в Москве – от минус 1 до плюс 1 градусов. По области до минус 4 градусов. Днем в столичном регионе до плюс 10 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в течение ближайших дней температурный фон в столичном регионе будет на 4 градуса ниже нормы.

«Ничего не изменится в течение ближайших пяти дней. Ночью заморозки, днем до 10 градусов тепла. Но погода будет солнечной», — заявил метеоролог.

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