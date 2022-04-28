Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Для Грузии не появилось новых угроз на фоне событий последнего времени. Об этом на телеканале «Имеди» заявил зампредседателя парламентского комитета по внешним делам Георгий Хелашвили.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал обнародованную аудиозапись, на которой якобы ведётся деловой разговор основателя «Мечты» и крупнейшего в Грузии бизнесмена Бидзины Иванишвили с находящимся под санкциями российским крупным предпринимателем Владимиром Евтушенковым.

«Для Грузии не появилось новых источников опасности, возросли существующие источники опасности и их значение, — сказал Хелашвили. — Почему Запад должен ввести санкции против Грузии или против Иванишвили, который является частным бизнесменом?»

Депутат назвал «абсурдными» опасения, которые возникли после публикации аудиозаписи. По его мнению, обстановку нагнетают оппозиционные партии, которые хотят спровоцировать беспорядки в стране.

Хелашвили также обвинил оппозиционные телеканалы искажении позиции Тбилиси в отношении антироссийских санкций.

Напомним, после объявления западными странами санкций против России представители руководства Грузии сделали ряд заявлений, что присоединение к санкциям нанесет вред грузинской экономике. Позже посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявил, что Грузии не обязательно вводить санкции, достаточно поддержать те, что уже ввели.