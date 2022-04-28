Москва, , 13:09 — REGNUM Не исключено, что современным немецким парламентариям не дают покоя лавры Рейхстага, существовавшего в период нацистской Германии. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Рейхстаг Cezary Piwowarski

«Бундестаг одобрил поставку тяжёлых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — написал Медведев.

Он напомнил, что такая ситуация «печально заканчивается» для немецкого парламента.