Москва, 28 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. После отскока из-под уровня $100 за баррель в начале недели нефть марки Brent обосновалась в диапазоне, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Roy Luck Цистерны с нефтепродуктами

«Попытки развития восходящего импульса встречают сопротивление – 20-дневная скользящая средняя препятствует реализации замысла быков, нацеленных на апрельские максимумы вблизи $115.

На данном этапе участникам рынка сложно найти весомые аргументы в пользу уверенных покупок, поскольку масштабные риски для мирового баланса были во многом заложены в цены ранее, во время фазы панических покупок фьючерсов после начала спецоперации в Украине.

Теперь, когда эмоции остались позади, трейдеры подходят к оценке рисков с более холодной головой, хотя в целом аргументы в пользу сохранения бычьего рынка несравненно больше.

Из отраслевых новостей следует отметить еженедельную статистику минэнерго США, которая отразила рост запасов сырой нефти всего на 700 тыс. баррелей, что контрастирует с оценкой API и прилично не дотягивает до прогноза роста объемов на 2 млн баррелей.

Впрочем, отчет не оказал заметного влияния на поведение рынка, который сосредоточен на ситуации в Европе, где власти никак не могут согласовать дружный отказ от импорта российских энергоносителей.

С начала недели Brent не решается на штурм упомянутой скользящей средней, расположенной непосредственно под отметкой $106. В начале европейской сессии фьючерсы торгуются во флэте в районе $104,70.

Потенциал роста на данном этапе представляется ограниченным, а риск очередного тестирования уровня $100 вполне реален», — считает эксперт.

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