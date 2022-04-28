История вопроса

Большинство нарушений в медицинских учреждениях, это несоблюдение санитарных норм, отсутствие медосмотров персонала и безалаберное отношение к опасным медицинским отходам.

Помещения и оборудование в медицинских учреждениях зачастую не соответствуют установленным требованиям, иногда применяется бытовое или другое несоответствующее оборудование. В некоторых медучреждениях не соблюдаются графики уборки и дезинфекции помещений, или уборка проводится некачественно. Нарушаются требования к дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов.

Отмечены многочисленные случаи, когда медперсонал не проходит профилактические осмотры, не сдает анализы и не делает прививки. При обращении с медицинскими отходами случаются такие нарушения, как неполное погружение медицинского отхода в раствор дезсредства, отсутствие маркировки на медицинских изделиях, после освобождения емкости для хранения медицинского отхода не проводится ее дезинфекция, допускается хранение игл на рабочем месте более 3-х суток.

Относительно редко случаются такие ЧП, как причинение вреда здоровью пациента, увечий или даже смерти. Такие случаи становятся резонансными. Их причиной могут быть как вышеперечисленные нарушения, так и медицинские ошибки при назначении лечения.

Отдельную категорию составляют правонарушения. Со стороны медперсонала это могут быть коррупционные преступления или насильственные действия в отношении пациентов. Изредка случаются такие преступления, как намеренное заражение пациентов или подмена новорожденных. Иногда ЧП происходят по вине самих пациентов, которые нарушают режим лечения или проявляют агрессию по отношению к медперсоналу.

