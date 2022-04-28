Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В строящемся корпусе городской многопрофильной больницы №2 на севере Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщили 28 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Mchs.gov.ru Пожарный

Возгорание произошло в отдельно стоящем от больницы здании по адресу Учебный переулок, литера Б, — сейчас оно является объектом капитального ремонта.

«Рабочие убирали строительный мусор, в том числе пластиковый. Когда мусор загорелся, задымление стало сильным. Прибывшая команда МЧС пожар быстро потушила, сейчас помещения проветриваются. Ущерба зданию не нанесено, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Причины возгорания выясняются.