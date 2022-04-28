Андрей Сафонов, 28 апреля 2022, 14:18 — REGNUM Пасхальная неделя этого года на редкость богата событиями, до предела пресыщающими новостную повестку, в лавинообразно разрастающемся потоке которой сложно бывает заметить событие, претендовавшее бы в более спокойной обстановке на роль, значимостью своей сопоставимую с «благой вестью» для (возможно) зарождающегося нового будущего нашей страны. Так, вечером 25 апреля телеграм-канал «brief» лаконично сообщил, что президент подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Координатором системы будет администрация президента, а оператором — ФСО. Методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы будет оказывать Минтруд, сообщает телеграм-канал.
Более развёрнутый и исчерпывающе полный материал по данной теме появился на следующий день на сайте «Комсомолки», в интервью которой председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил главное из возможного к публичному доступу по обсуждаемой теме:
В публикации оцениваются возможности новой системы и риски, которым она может быть подвержена. В целом эффективность «Посейдона» оценивается как исчерпывающе высокая. К тому же, со слов главы НАК, «в США аналог нашего «Посейдона» действует много лет. Даже больше – у них есть несколько подобных систем. В Америке вообще очень хорошо развит сбор информации о своих госслужащих». Есть подобные системы и в других странах, а также и в Росатоме, где «у неё очень хорошие результаты».
То есть глава государства, по сути, решил взять под собственный контроль процесс борьбы с коррупцией, для чего и создаётся подчинённый лично ему и никому более инструмент, в эффективности которого сомневаться не приходится. Тем более что каждое силовое ведомство и примыкающий к ним Росфинмониторинг, не считая прочих известных АП структур, перед президентом уже отчитываются. Осталось свести информацию воедино и учесть при принятии решений.
С учётом масштабов бедствия речи о массовых посадках идти не может — год на дворе далеко уже не «тридцать седьмой», да и коррупция — явление повсеместное и неизбывное. В том числе и в упомянутых выше тех же США, где подкуп парламентариев и прочих участников властных процессов скромно переименован в «лоббизм» и выведен из-под надзора. Тем более что для наказания коррупционеров отдельной структуры бы не потребовалось: достаточно «пересечь» учёты ФНС (включая архивные, с момента её создания) и Росимущества, и получится такая «картина маслом» (как говаривал начальник одесского УгРО Давид Гоцман из сериала «Ликвидация»), что СК РФ и ФСИН пришлось бы кратно увеличивать штатную численность. Чего, конечно же, не будет. Как не будет и выплат неуплаченных налогов в компенсацию нанесенного бюджету ущерба, что есть явное упущение имеющейся (пусть и разовой) возможности его пополнения, не считая деятельного покаяния нарушителей налогового законодательства. Несбыточные мечты бывшего «силового» налоговика, имевшего отношение и к деятельности Росфинмониторинга можно было бы пополнить и учётом не находящегося в собственности у чиновников, но активно используемого ими для личных нужд имущества (жилья, яхт, самолётов и прочего), стоимость аренды которого, исчисленная по рыночным ценам, также является их доходом; естественно, недекларируемым. А аффилированность «власть предержащих» коммерческим структурам прятать они уже научились (здесь внимание архивным данным ФНС, не пренебрегая «учётами» условного «Митинского радиорынка»).
Таким образом, можно предположить, что на настоящем этапе речь идёт только о кадровой политике, а именно — об оздоровлении «вертикали власти», в том числе — особо — и на нерегиональном уровне, где реформа уже началась. За остальными — самыми неосторожными и бессовестными — коррупционерами придут позже. Может быть.