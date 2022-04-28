Москва, , 13:04 — REGNUM В России будет расти просрочка как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в феврале 2022 года почти на 30% выросла доля кредитов, по которым заемщики просрочили первый платеж.

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«Причин несколько. Во-первых, мы видим, что реальные доходы жителей РФ упали. Также мы видим рост цен абсолютно на всё. Например, детское питание подорожало в два раза. Таким образом, у рядового жителя РФ остаётся все меньше денег на оплату кредитов, так как основная часть средств уходит на еду, коммунальные платежи и прочее. Во-вторых, появилась скрытая безработица. Она не учитывается Росстатом, но она есть, – сказал Головченко. – Причина – уход западных компаний и сокращение сотрудников российскими компаниями. А значит, нет доходов у значительной части населения, в том числе и на погашение кредита».

По мнению Головченко, просрочка по кредитам будет расти.

«Причем я уверен, что даже по ипотеке многие не смогут закрывать долги. Раньше такого почти не было. Как правило, люди ипотеку оплачивали почти все. Сейчас же и по ипотеке ожидаем просрочки», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что многие жители РФ стали распродавать свою загородную недвижимость, дабы получить средства для погашения кредитов.