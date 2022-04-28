Симферополь, 28 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания бывшего военного ВСУ, который готовил теракт в одном из торговых центров Симферополя.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

На видео показано, как сотрудники ФСБ проникают в квартиру подозреваемого. В ходе обыска у него находят украинского государственную символику, военную форму, награды за участие в операции ВСУ в Донбассе 2014–2015 годов, а также компоненты самодельного взрывного устройства.

Также есть записи его телефонных разговоров с представителем нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).