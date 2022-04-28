Воронеж, 28 апреля 2022, 13:04 — REGNUM Знаменитый памятник Белому Биму Чёрное Ухо в центре Воронежа временно уберут в связи с реконструкцией проспекта Революции. Об этом сообщил 28 апреля в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин.
Он уточнил, что скульптуру уберут и перевезут крайне бережно, под контролем авторов работы, и временно передадут на хранение в мастерскую скульпторов. Вернётся памятник Биму на прежнее место, как только это станет возможным, заверил Кстенин.
Как сообщало ИА REGNUM, памятник собаке — герою повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо» был установлен на проспекте Революции, перед Театром кукол, в 1998 году, и является одним из символов Воронежа и любимейшим памятником горожан.