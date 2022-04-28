Оренбург, 28 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 27 апреля, госпитализировали 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель превышен на три, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарных условиях лечение получают 135 человек. Состояние 39 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены шестеро. Еще 81 пациент – на кислородной поддержке.

В областном минздраве отметили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией и госпитализация в регионе стабилизируются. В среднем в сутки регистрируется около 100 случаев новых диагнозов. В Оренбуржье функционирует пять ковид-госпиталей: по одному на востоке и западе области, три — в городе Оренбурге. Это минимум за все время пандемии.