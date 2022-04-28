Москва, , 13:01 — REGNUM Условия, в которых российский лётчик Константин Ярошенко содержался в американской тюрьме, оставляют желать лучшего. Так, в пенитенциарном заведении были запрещены подушки, а санитарные требования не выдерживались. О своём пребывании в тюрьме в Данбери в США Ярошенко рассказал в интервью газете «Известия».

Тюрьма

По его словам, в тюрьме заключённые находятся в общих помещениях по 80-100 человек, хотя они рассчитаны на немногим более 30 человек.

«Эта тюрьма построена в 1939 году, а сдана в эксплуатацию в 1940 году, — сообщил Ярошенко. — Более того, никакие санитарные нормы там вообще не выдерживаются».

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«Они нас обвиняют в несоблюдении прав человека, прав заключенных. А как здесь — железные нары, подушки запрещены», — добавил он.

Лётчик также пожаловался на проблемы со здоровьем. По его словам, к этому привело плохое отношение в американских тюрьмах, где его пытали. Кроме того, передачи в американскую тюрьму были запрещены, в том числе медикаменты.

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Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый в 2011 году в США на 20 лет лишения свободы за якобы причастность к контрабанде наркотиков лётчик Константин Ярошенко вернулся в Россию. 27 апреля в Турции состоялся обмен Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который в РФ отбывал наказание за нападение на сотрудника полиции, совершённое им в 2020 году.