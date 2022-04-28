Москва, 28 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Киеву и западным столицам не следует испытывать терпение России на прочность. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, дальнейшее провоцирование Украины к нанесению ударов по российским объектам приведёт к жёсткому ответу со стороны РФ.

«Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность», — сказала Захарова в ходе брифинга.