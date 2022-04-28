Милан, Италия, , 12:59 — REGNUM Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рияд Марез может перейти в итальянский «Милан». Об этом 28 апреля сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рияд Марез Clément Bucco-Lechat

По информации издания, «Милан» хочет укрепить позицию правого полузащитника.

Первоначально основным вариантом был Доменико Берарди из «Сассуоло», но в клубе посчитали, что он не стоит запрашиваемых за него €30 млн. При этом потенциальный трансфер Мареза оценивается в €40 млн.

Напомним, Марез перешёл в «Манчестер Сити» из «Лестера» 2018 году. В нынешнем сезоне он сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач.