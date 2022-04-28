Черкесск, , 12:58 — REGNUM Первый круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Карачаево-Черкесии. Его назовут «Авангард» и откроют уже в 2022 году на базе ДОСААФ России по КЧР, сообщили 28 апреля в пресс-службе главы и правительства региона. Ежегодно для учебы в центре будут привлекать до тысячи школьников и студентов средних профессиональных организаций.

В рамках начальной военной подготовки воспитанники училища учатся разбирать и собирать автомат Андрей Репин © ИА REGNUM

Центр станет местом проведения учебных сборов для молодежи, в рамках которых будет организовано знакомство с военной службой. Курсантам будут преподавать основы тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки. Также на базе центра будут отрабатываться приёмы радиационной, химической и биологической защиты, сообщил министр по делам молодёжи Ибрагим Тоторкулов.

В корпусе центра будут предусмотрены жилые модули, рассчитанные на 60 курсантов, зрительный зал, столовая, спорткомплекс и другие необходимые помещения.