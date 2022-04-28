Москва, 28 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Среди важных событий, произошедших за последние 10-15 лет, чувство гордости у граждан России вызывают воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста (18%). Об этом свидетельствует Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM По Крымскому мосту

Также чувство гордости за Россию вызывает защита Донбасса и признание ЛНР и ДНР (18%), достижения российских спортсменов, несмотря на выступления под нейтральным флагом (8%), внешняя политика на фоне санкций, экономический рост, импортозамещение (по 5%).

Наиболее значимыми успехами России за последние 10-15 лет респонденты считают достижения военно-промышленного комплекса (8%), развитие космоса (7%), Олимпийские игры в Сочи, присоединение Крыма, развитие промышленного производства (по 4%).

Опрос проведён 17 апреля 2022 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (92%) считаются патриотами своей, безусловными патриотами — 54% граждан.

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