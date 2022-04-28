Донецк, 28 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли минометному обстрелу населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено 10 мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшее провоцирование киевского режима к нанесению ударов по объектам на территории России приведет к жесткому ответу.