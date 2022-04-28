Казань, 28 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Татарии функционирует 69 подразделений скорой медпомощи. В их числе три станции скорой медицинской помощи, пять станций в составе центральных районных больниц, включающих 11 подстанций и пять филиалов, 45 отделений скорой медицинской помощи. В круглосуточном режиме в республике работают медики 241 бригады, сообщает минздрав РТ.

Pixabay.com Машина скорой медицинской помощи

Численность обслуживаемого населения в республике составляет 3 млн 894 тыс. человек, из них 867 тысяч проживают в сельской местности. Кареты скорой помощи выезжают на вызовы в 3080 населенных пунктов РТ. Средний радиус обслуживаемой территории составляет 60 км, в сельской местности удаленность до населенных пунктов достигает 75 км.

Служба скорой медпомощи в Татарии оснащена 426 автомобилями санитарного транспорта. Для оказания оперативной помощи в столице республики в течение 8 лет применяют мотоциклы. Ежегодно в летний период «мотоскорая» выполняет свыше 600 вызовов. Среднее время прибытия мотобригады на место дорожной аварии и в общественные места в 2021 году составило 8,7 минут.

28 апреля работники скорой медпомощи отмечают свой профессиональный праздник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме скорая помощь была создана в 1934 году. Начиналась её работа в двух небольших комнатках больничного барака.

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